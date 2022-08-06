Rusya'dan Kuzey Kore açıklaması: Nükleer bir devlet olarak tanımıyoruz

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:58

Rusya Dışişleri Bakanlığı Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Dairesi Başkan Yardımcısı Igor Vishnevitsky, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Igor Vishnevitsky, Rusya'nın, Kuzey Kore'yi nükleer bir devlet olarak "tanımadığını" söyledi.

Vishnevitsky, "Rusya, Kuzey Kore'yi, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na göre resmen nükleer devlet olarak tanınmayan diğer hiçbir ülke gibi nükleer bir devlet olarak tanımıyor" dedi.

Vishnevitsky ayrıca, Kore Yarımadası'nın bir an önce nükleer silahlardan arındırılması çağrısında bulunarak, "Pkhungiri test sahasında çalışmalar yürüten Kuzey Kore'nin nükleer deneme yapma ihtimali elbette var, ancak ne zaman olacağı konusunda bir beklentimiz yok" diye konuştu.

'YAPTIRIMLARDAN İLK ÖNCE KORE HALKI ZARAR GÖRÜYOR'

Igor Vishnevitsky, "BM ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da dahil olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlarda, ülkeleri durumun önemini abartmamaya ve uygun şekilde yanıt vermeye çağırıyoruz" dedi.

Vishnevitsky, Kuzey Kore'ye baskı yapma girişimlerinin işe yaramadığını belirterek, "Pyongyang'ın hiçbir tavizi kabul etmeyeceği açık" ifadelerini kullandı.

Vishnevitsky ayrıca, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların öncelikle Kore halkına zarar verdiğini söyledi.

ABD UYARMIŞTI

Kuzey Kore, bu yıl içinde 2017'den bu yana ilk kez kıtalararası balistik füzenin (ICBM) fırlatılması da dahil olmak üzere bir dizi testler gerçekleştirdi.

ABD, Kuzey Kore'nin yedinci nükleer testini gerçekleştirmesi olasılığı üzerine "hızlı ve güçlü" bir yanıt vereceği konusunda uyarmıştı.