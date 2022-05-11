Rusya’dan Litvanya’ya "terör" tepkisi

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:52

Litvanya parlamentosunun geçtiğimiz pazartesi günü Rusya’yı "terör destekçisi" olarak kabul ettiği yönündeki karara Rusya'dan tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Litvanya’nın Rusya’yı "terörizmi destekleyen ve uygulayan bir devlet" ilan etme kararının kışkırtıcı ve aşırılıkçı olduğunu söyledi.

Maria Zaharova, Litvanya’nın Ukrayna’nın Donbass bölgesinde 8 yıldır devam eden savaşta yaşanan can kaybından endişe duymadığını ifade ederek, "Litvanya hem Ukrayna’nın hem de tüm Avrupa kıtasının kaderinden endişe duysaydı Kiev rejiminin Minsk anlaşmalarını uygulaması için sesini çıkarırdı ve belki de son 8 yılda en az bir kez bu konudaki endişesini dile getirirdi" dedi.

'LİTVANYA SAMİMİ OLSAYDI SİLAH TEDARİKİNİ ENGELLERDİ'

Zaharova ayrıca, "Litvanya’daki yetkililer Ukrayna’da ateşkes çağrısında ve krizi çözme arzularında samimi olsalardı silah tedarikini engellerdi. Bunun yerine tam tersini yapıyorlar. Bu tam olarak bir provokasyon, aşırıcılık ve siyasi ikiyüzlülük unsuru olarak görülmelidir” diye konuştu.