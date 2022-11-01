Rusya'dan Lübnan'a yardım: 25 bin ton buğday ile 10 bin ton yakıt hibe edecek
Rusya'nın, Lübnan'a tahıl ve akaryakıt hibe edeceği bildirildi.
Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ali Hamiya, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ali Hamiya, Lübnan'ın, Rusya'dan ücretsiz olarak 25 bin ton buğday ve 10 bin ton yakıt alacağını söyledi.
Hamiya, "Rusya, Lübnan'a 25 bin ton buğday ve ülkenin enerji santralleri için 10 bin ton yakıt sağlayacak" dedi.
Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi'nin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Lübnan'a yardım gönderme talimatını kendisine bildirdiğini açıkladı.
Buğday ve yakıt teslimat tarihlerinin daha sonra belirleneceği bildirildi.
YOKSUL ÜLKELERE TAHIL BAĞIŞI
Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patruşev, Rusya'nın önümüzdeki dört ay içinde en yoksul ülkelere 500 bin tona kadar tahıl bağışlamaya hazır olduğunu söyledi.
Patruşev, "Rusya'nın her zaman güvenilir bir ortak olduğu ve olmaya devam ettiği ve dünyaya gerekli miktarda gıda sağlamaya hazır olduğu göz önüne alındığında, ülkemiz önümüzdeki dört ay içinde en yoksul ülkelere 500 bin tona kadar tahıl bağışlamaya hazırdır" dedi.
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