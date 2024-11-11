Rusya'dan Mikolayiv ve Zaporijya'ya saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya, gece boyunca Ukrayna’nın güneyindeki Mikolayiv ve Zaporijya bölgelerine saldırı gerçekleştirmesinin ardından 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5’i çocuk 19 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Rusya'dan Mikolayiv ve Zaporijya'ya saldırı: Ölü ve yaralılar var
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İHA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 11:14

Rusya, 2022 yılının Şubat ayında başladığı Ukrayna saldırılarına devam ediyor.

Rusya gece boyunca Ukrayna’nın güneyini vurdu. Mikolayiv ve Zaporijya bölgelerinin hedef alan Rus saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5’i çocuk 19 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Hayatını kaybedenlerden 4’ünün Mikolayiv bölgesinde, 1’inin ise Zaporijya bölgesinde olduğu kaydedildi.

Zaporijya bölgesinde yaralananlardan 5 kişinin çocuk olduğu ve yaşlarının 4 ila 17 arasında değiştiği aktarıldı.

Uçaksavar füzeleriyle saldırı gerçekleştirilen Zaporijya bölgesine yönelik saldırıda iki katlı bir bina kısmen çöktü.

Bölgede bulunan 5 katlı yurtta hasar meydana gelirken patlamanın yaşandığı bölge yakınlarındaki araçta hasar meydana geldi.

Öte yandan Rusya’dan çok sayıda savaş uçağının havalandığına ilişkin haberlerin ardından Ukrayna’da alarm seviyesi yükseltildi.

Rusya’nı yaklaşık 2 ay sonra geniş çaplı saldırı gerçekleştireceğine ilişkin haberler nedeniyle başkent Kiev’de elektrik kesintileri uygulandı, halka sığınaklara gitmeleri uyarısı yapıldı.

Halk metro istasyonlarına sığınırken Alarm seviyesi sabah saatlerine kadar devam etti.


Etiketler: #Rusya #Ukrayna

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