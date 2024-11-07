Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği'nden Donald Trump ve yaptırım açıklaması!

Yayınlanma: 07.11.2024 - 17:25

Güncelleme: 07.11.2024 - 17:25

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkanı Aleksandr Şohin, Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın seçim zaferinin ardından Rusya karşıtı yaptırımların geleceğine ilişkin konuştu.

Trump'ın duygusal ve hareketleri öngörülemeyen biri olduğunu anlatan Şohin, "Birçok insanın ondan beklediği, yeni savaşlar başlatmayacağı ve desteklemeyeceğine, eski savaşları bitireceğine dair sözünü yerine getirmesidir." dedi.

RUS ŞİRKETLERİ BAŞKA KITALARA ODAKLANDI

Rus iş dünyasının Batılı ülkelerle iş yaparken "en iyisini umarak ama en kötüsünden yola çıkarak" adım attığına işaret eden Şohin, "Büyük şirketler de dahil olmak üzere Rus iş dünyası, yaptırımların kolayca uygulandığını ancak çok yavaş iptal edildiğinin tecrübesine sahiptir. Yaptırım baskısının sürmesi için çeşitli nedenler bulunuyor." diye konuştu.

Şohin, Ukrayna'da devam eden savaşa değinerek, "Ukrayna'daki özel askeri operasyon bitse dahi Batılı ülkeler yaptırımları sürdürmek için gerekçeler üretecektir. Rus şirketleri, ekonomilerin Avrupa ve ABD'ye kıyasla daha hızlı büyüdüğü Asya-Pasifik, Afrika ve Latin Amerika ile ilişkileri geliştirmeye odaklandı." ifadelerini kullandı.

Yaptırımların kalkması halinde söz konusu bölgelerle işbirliğinin daha da hızlı gelişeceğini belirten Şohin, "Her durumda çeşitlendirmenin daha karlı olduğunu aklımızda tutmalıyız. Tüm yumurtaları aynı sepete koyamazsınız" şeklinde konuştu.