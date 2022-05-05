Rusya'dan misilleme: 4 diplomat sınır dışı edildi
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
Rusya, missileme olarak Danimarka'ya yönelik diplomatik bir adım attı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın misilleme olarak Danimarkalı 4 diplomatı ve 3 çalışanı sınır dışı ettiği belirtilirken, diplomatlara ve çalışanlara 2 hafta içinde ülkeyi terk etmeleri bildirildi.
Bakanlık ayrıca, Rusya’nın gelecek günlerdeki düşmanca eylemlere karşı ek önlemler alma hakkını da saklı tuttuğunu ifade etti.
'SORUNLU BİR KARAR'
Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Rusya tarafından alınan kararı doğrulayarak, “Bu tamamen haksız ve derin problemler içeren bir karardır. Rusya artık gerçek bir diyalog ve diplomasi kurmayı istemiyor” açıklamasında bulundu.
Jeppe Kofod ayrıca, geçen ay sınır dışı edilen 15 Rus çalışanın diplomat değil, istihbarat ajanı olduğunu öne sürdü.
Danimarka geçen ay, Ukrayna’nın Buça kentinde toplu mezarların bulunduğu ve sivillerin öldürüldüğü yönündeki raporların ardından, başkent Kopenhag’daki büyükelçilikte bulunan 15 Rus çalışanı sınır dışı etmişti.
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