Rusya'dan Moldova'ya mesaj: Transdinyester ile doğrudan diyalog başlatın
Rusya, Moldova'yı Transdinyester bölgesiyle doğrudan diyaloğu başlatmaya çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen bir forumda, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Sergey Lavrov, söz konusu bölgede yaklaşık 200 bin Rus vatandaşı dahil çoğunlukla Rus ve Rusça konuşanların yaşadığını söyledi.
Lavrov, bu bölgede Rus barış güçlerinin bulunduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi hem Transdinyester yönetimi ve hem biz yeniden doğrudan diyaloğun başlatılmasından yanayız. Transdinyester yönetimi buna hazır. Kişinev yönetimini de buna çağırıyoruz. Ancak Sandu (Moldova Cumhurbaşkanı) ve takımının açıklamalarına bakılırsa, onlar ABD ve Avrupa Birliği'nin talimatlarıyla bu diyaloğu istemiyor. Anlaşılan, onlar bu sorunun diplomatik olmayan yöntemle çözüleceğini umuyor."
Lavrov, Moldova'daki durumu dikkatlice takip ettiklerini aktararak, "Moldova'da Rus ve Rusça konuşan nüfusun çıkarlarının hiçbir şekilde zarar görmemesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Lavrov ayrıca, Moldova'da Transdinyester bölgesinden başka Gagauz Özerk Yeri'nin de bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu bölge de özel statüye sahip olmak istiyor. Gerçeği, söz konusu bölge özel statünün bazı unsurlarına sahip. Moldova yönetiminin, Batı'nın dayattığı jeopolitik oyunlardan vazgeçip yan yana yaşayan insanların çıkarlarını düşünerek, doğru olanı yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.
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