Rusya'dan NATO karşıtı adım: Beyaz Kitap hazırladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Afganistan'da "işlediği suçlara" ilişkin "Beyaz Kitap" hazırladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2022 Çarşamba, 14:36
Rusya'dan NATO karşıtı adım: Beyaz Kitap hazırladı
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Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Departmanı Direktörü Zamir Kabulov, Afganistan konulu "Moskova Formatı" toplantısının açılışında konuştu.

Zamir Kabulov, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın NATO'nun "Afganistan'da işlediği suçlarla" ilgili bir "Beyaz Kitap" hazırladığını ve bu kitabın uluslararası kuruluşlar tarafından "tepkisiz kalmaması" gerektiğini savundu.

Kabulov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Kitap adı verilen ilgili bilgilendirme materyalini hazırladı" dedi.

Kabulov, kitaptan bahsederek, "NATO askerlerinin Afganistan'da bulundukları yıllar boyunca işledikleri ve binlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açan suçların uluslararası toplum ve kolluk kuvvetleri tarafından cevapsız bırakılmaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.


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