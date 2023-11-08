Rusya'dan nükleer açıklaması: 'Batı, riski körüklüyor'

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, olası bir nükleer silah kullanımının Batı'nın suçu olacağını söyledi. Patrushev, nükleer silahların kullanılma riskini Batı'nın körüklediğini söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 08.11.2023 - 16:22
Rusya'dan nükleer açıklaması: 'Batı, riski körüklüyor'
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD ve müttefiklerinin "yıkıcı" politikalarının nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların kullanılması riskini arttırdığını açıkladı.

Rusya'nın önde gelen haber ajanslarından TASS'a açıklamada bulunan Patruşev, "ABD'nin yıkıcı politikalarının doğal sonucu, küresel güvenliğin bozulmasıdır. Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların kullanılma riski artıyor. Uluslararası silah kontrol rejiminin, altı oyuldu" ifadesinde bulundu. 

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Patruşev'in açıklamasının "Kremlin'in açıklaması olarak" değerlendirildiğini belirtti. 

Rusya'nın nükleer doktrininde herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyen Peskov, "Sözde müşterek Batı'nın, ülkemize karşı doğrudan ve dolaylı olarak sergilediği saldırgan tutum açıkça görülmektedir. Bu durum Batı dünyasının temsilcileri tarafından resmen ve açıkça doğrulanmıştır. Ülkemize gelince, her şeyin açıkça belirtildiği kendi doktrinimiz var ve bu doktrinde hiçbir değişiklik yoktur. Bu doktrinimizde değişik olmadığı, Devlet Başkanı tarafından defalarca teyit edilmiştir" dedi.


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