Rusya'dan 'nükleer silah' açıklaması

28 Şubat 2022 Pazartesi, 15:57

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer füze kuvvetleri ile Kuzey ve Pasifik donanmalarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri doğrultusunda üst hazırlık düzenine geçtiğini açıkladı.

Interfax haber ajansının haberinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Putin'e "Stratejik füze kuvvetleri, Kuzey ve Pasifik donanmaları ve Uzun-Menzil Hava Komutanlığı merkezinde artan personel sayısıyla muharebe görevlerini yerine getirmeye başladığını" aktardığı bilgisi yer aldı.

Putin, dün Batı'nın tepkisine yol açan bir adımla aralarında nükleer kuvvetlerin de yer aldığı caydırıcı askeri unsurların üst hazırlık seviyesine getirilmesi için orduya talimat vermişti.

ALMANYA'DAN TEPKİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Putin'in emrine yönelik, "Rusya'yı Putin'in 'nükleer hazırlık emri' gibi sözlerle gerilimi artırmaması için çağrıda bulunuyorum" dedi.