Rusya'dan nükleer silah çıkışı: Bu kasıtlı bir yalandır

06 Mayıs 2022 Cuma, 12:32

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksi Zaitsev, Ukrayna'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aleksi Zaitsev, NATO'nun Ukrayna'daki savaşın devam etmesi için uğraştığını belirterek, "NATO ve AB ülkelerinin iki yüzlü politikaları, düşmanlıkların erkenden durdurulmaması için infial yaratmaya devam ediyor, savaşı önlemek için her şeyi yapıyorlar" dedi.

Zaitsev, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin durgunluk içinde olduğunu söyledi. Zaitsev, "Ukrayna ve Batılı danışmanları, barışçıl bir çözüm bulmakla ilgilenmiyor. Rus-Ukrayna müzakereleri bir durgunluk halinde" diye konuştu.

'NÜKLEER SİLAHI REDDEDİYORUZ'

Aleksi Zaitsev, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmayı düşünmediğini ifade etti.

Zaitsev, "Rusya'nın özel bir askeri operasyonda nükleer silah kullanma olasılığı hakkındaki imaları defalarca reddetmek zorunda kaldık. Bu kasıtlı bir yalandır" dedi.

'RUSYA İLKELERE BAĞLI'

Aleksi Zaitsev, Rusya'nın "nükleer bir savaşın kazananı olmayacağı ve serbest bırakılmaması gerektiği" ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Zaitsev, "Geçen yıl, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve ardından nükleer beş ülkenin tamamını bu ilkelere bağlılıklarını teyit etmeye ikna edebilen Rusya oldu" diye konuştu.