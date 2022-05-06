Rusya'dan nükleer silah çıkışı: Bu kasıtlı bir yalandır
Rusya, Ukrayna ile müzakerelerde durgunluk olduğunu bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksi Zaitsev, Ukrayna'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aleksi Zaitsev, NATO'nun Ukrayna'daki savaşın devam etmesi için uğraştığını belirterek, "NATO ve AB ülkelerinin iki yüzlü politikaları, düşmanlıkların erkenden durdurulmaması için infial yaratmaya devam ediyor, savaşı önlemek için her şeyi yapıyorlar" dedi.
Zaitsev, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin durgunluk içinde olduğunu söyledi. Zaitsev, "Ukrayna ve Batılı danışmanları, barışçıl bir çözüm bulmakla ilgilenmiyor. Rus-Ukrayna müzakereleri bir durgunluk halinde" diye konuştu.
'NÜKLEER SİLAHI REDDEDİYORUZ'
Aleksi Zaitsev, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmayı düşünmediğini ifade etti.
Zaitsev, "Rusya'nın özel bir askeri operasyonda nükleer silah kullanma olasılığı hakkındaki imaları defalarca reddetmek zorunda kaldık. Bu kasıtlı bir yalandır" dedi.
'RUSYA İLKELERE BAĞLI'
Aleksi Zaitsev, Rusya'nın "nükleer bir savaşın kazananı olmayacağı ve serbest bırakılmaması gerektiği" ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.
Zaitsev, "Geçen yıl, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve ardından nükleer beş ülkenin tamamını bu ilkelere bağlılıklarını teyit etmeye ikna edebilen Rusya oldu" diye konuştu.
Video Haberler
- Yükseltilip, kenara mı çekilecek?
- Tuzla Tersanesi'ndeki gemide patlama
- Bayramın 'seyahat' bilançosu belli oldu
- Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Çıkma düşersin dediler! 2 tane direk değiştim
- Trambolinli hırsızlık görenlerini hayrete düşürdü
- Tunca Nehri kenarında 'kakava' kutlaması
- Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
- Çekmeköy’de çarpışan otomobillerden biri iş yerine girdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Tarih verildi: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor
- Ümit Özdağ'dan, Soylu'ya yeni bir çıkış daha
- Asiye'yi öldüren saldırgan yakalandı
- Su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- Sinan Oğan da bakanlık önüne gitmekten vazgeçti
- 'Hepimiz buralara geldik bir yerlerden'
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Çiğ süt fiyatları arttı!
- Zafer Partisi konvoyuna polis engeli!