Rusya'dan Putin-Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında bir görüşme hazırlama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Ryabkov, son dönemde daha sık şekilde dillendirilmeye başlanan Putin-Biden görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
ABD tarafının görüşme için Ukrayna konusu da dahil çeşitli konularda bir dizi itirazını Moskova'yla paylaştığını anlatan Ryabkov, "Onlara neyin nasıl olduğunu detaylı şekilde açıklamamız gerekiyor ve bunu yapıyoruz. Ancak görüşme için tam teşekküllü bir hazırlık gerekiyor ve şu anda onun üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Hafta içinde Peskov, Putin ile Biden arasında temaslar beklendiğini ancak kesin tarihin henüz belli olmadığını söylemişti.
Peskov, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın telefon görüşmesinin en üst düzeyde beklenen temasın hazırlıkları kapsamında gerçekleştiğini belirtmişti.
Kaynak: Sputnik
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