Rusya'dan Romanya'ya misilleme: Bir diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etti

08 Eylül 2022 Perşembe, 13:07

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Romanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Costi Ionita'nın bakanlığa çağrılarak nota verildiği belirtildi.

Romanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, "Bu tedbir Romanya tarafının daha önce motivasyonsuz olarak Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliğindeki bir diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etme kararına cevaptır" ifadeleri kullanıldı.