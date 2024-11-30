Rusya’dan Şam yönetimine ek askeri yardım

Yayınlanma: 30.11.2024 - 11:43

Güncelleme: 30.11.2024 - 11:43

Cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Eş-Şam’ın (HTŞ), Halep’e yönelik olarak 27 Kasım’da başlattığı saldırı sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre HTŞ, ülkenin en büyük ikinci şehri Halep’in bir kısmında kontrolü sağladı. Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman, "Muhaliflerin önemli bir direnişle karşılaşmadan Halep’in yarısını ele geçirdiğini, Suriye ordusunun da çekilmesiyle herhangi bir çatışma yaşanmadığını" öne sürdü.

HTŞ ayrıca, İdlib’in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği ve dün farklı yönlerden kuşattığı Serakib’i de ele geçirdi.

ORDUYA "ÇEKİL" EMRİ

Reuters haber ajansının Esad rejiminden 3 askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, terörist grupların Halep’in merkezine ulaşmasının ardından Halep Havalimanı ve şehre giden tüm yolların kapatıldığı belirtildi.

kaynaklar, Suriye ordusuna muhaliflerin girdiği kent merkezinden "geri çekilme" emri verildiğini söyledi.

Öte yandan iki askeri kaynak, Şam yönetiminin en önemli müttefiklerinden Rusya’nın muhalifleri durdurmak için Suriye hükümetine ek askeri yardım sözü verdiğini, yeni teçhizatın önümüzdeki 72 saat içinde gelmeye başlayacağını aktardı.

Öte yandan dün akşam Rus ordusu, Halep’te ilerleyen HTŞ’ye yönelik operasyon başlatıldığını ve hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Cihatçı grupların, 27 Ekim'de başlattıkları saldırının üçüncü gününde, Halep’in batısındaki yerleşimlerden geçerek doğuya doğru ilerlediği ve kentin sembolü olan Halep kalesine ulaştıkları bildirildi. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, terörist grupların Suriye bayraklarını indirerek yerine kendi sembollerini içeren flamaları göndere çektikleri görüldü.

Basından derlenen bilgilere göre, Çarşamba günü başlayan bu saldırı Suriye hükümeti ve cihatçı gruplar arasında son 7 yıldır gerçekleşen en büyük çatışma olarak kayıtlara geçti.