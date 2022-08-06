Rusya'dan 'savaş' açıklaması: 80'den fazla yabancı paralı savaşçı yok edildi
Rusya, Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde 80'den fazla yabancı paralı savaşçının yüksek hassasiyetli silahla yok edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaşımında bulundu.
Konaşenkov, Ukrayna'nın Herson bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 46. Hava Aracı Tugayı ve 63. Mekanize Tugayı'nın pozisyonlarına yönelik düzenlenen saldırıda 470'ten fazla askerin etkisiz hale getirildiğini,150 askerin yaralandığını belirterek, "Dnipro bölgesindeki Vıvodovo yerleşim biriminin yakınlarında 'Yabancı Lejyon'un güç noktasına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırı sonucu 80'den fazla yabancı paralı savaşçı ve 11 özel askeri araç yok edildi" dedi.
Konaşenkov, Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini aktararak, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait yönetim merkezi, mühimmat deposu ile yakıt deposunun vurulduğunu kaydetti.
'SON 24 SAATTE 2 SU-25 TİPİ SAVAŞ UÇAĞI İMHA EDİLDİ'
Konaşenkov, Harkiv bölgesinde "Olha" ve ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatarların yok edildiğini ifade ederek, "Son 24 saatte Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 2 'Su-25' tipi savaş uçağı imha edildi. 8 insansız hava aracı da düşürüldü" diye konuştu.
Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'da 263 uçak, 145 helikopter, 1693 insansız hava aracının yanı sıra 361 hava savunma füze sistemi, 4 bin 259 tank ve zırhlı araç, 789 çok namlulu roketatar, 3 bin 270 obüs ve havan topu ve 4 bin 739 özel askeri aracının yok edildiğini söyledi.
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