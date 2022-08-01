Rusya'dan Sırbistan'a destek: Sırpların haklarına saygı gösterilmesi gerekiyor

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:15

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dmitri Peskov, Kosova-Sırbistan gerginliğine değinerek, bu konuda Sırbistan ve Kosova'da yaşayan Sırpları desteklediklerini belirtti.

Peskov, Kosova yönetiminden gelen taleplerin "temelsiz" olduğunu savunarak, "Meselenin büyümesi şimdilik önlendi ancak durum 1 aylığına ertelendi. Bu nedenle tüm tarafların sağduyu göstermesi önemlidir" ifadesini kullandı.

Peskov, "Sırpların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini" belirterek, "Kosova'yı tanıyan ve garantör olan ülkelerin, Kosova yönetimini ileride gerginliği artırabilecek öngörülmeyen adımlar atmasından korumak için etkisini kullanması gerekiyor" diye konuştu.

'TAHIL ANLAŞMALARININ UYGULANACAĞINI UMUYORUZ'

Peskov, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıktığına dikkat çekerek, "Bu, çok hem de çok olumlu. Bu, İstanbul'daki görüşmelerde yapılan anlaşmaların uygulanmasını test etmek için iyi bir fırsat. Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.