Rusya'dan taarruz: Stratejik nokta ele geçirildi

Yayınlanma: 29.01.2024 - 15:06

Güncelleme: 29.01.2024 - 15:06

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da "özel askeri operasyon" kapsamında faaliyetlerine devam ettiği belirtilen açıklamada, "Kupyansk yönünde Batı Kuvvetleri Grubuna bağlı birliklerin eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Tabayevka (Tabayivka) yerleşim birimi kurtarıldı" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna ordusuna ait silah ve yakıt depolarının vurulduğu, 34 insansız hava aracının (İHA) da yok edildiği aktarılan açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 568 uçak, 265 helikopter, 11 bin 345 İHA, 456 hava savunma füze sistemi, 14 bin 817 tank ve zırhlı araç, 1211 çok namlulu roketatar, 7 bin 892 obüs ve havan topu ile 18 bin 7 özel askeri araç imha edildi" bilgisi yer aldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu, Bryansk bölgesinde ise Rus hava savunma sistemlerince bir İHA'nın vurulduğu kaydedildi.