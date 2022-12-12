Rusya'dan tahıl anlaşması çıkışı: Düzenlemeler yapılması gerekiyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya'nın tahıl anlaşmasında engellerle karşılaştığını, anlaşmanın şartlarında düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, İstanbul'da Rusya ve Türkiye arasında gerçekleştirilen siyasi istişarelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Sergey Verşinin, en yoksul ülkelere gıda ve tahıl tedarik edilebilmesi için tahıl anlaşmasının şartlarında "düzenlemeler yapılması" gerektiğini söyledi.
Verşinin "Bu arada, şu ana kadar Ukrayna'dan gelen ana tahıl tedarikinin en yoksul ülkelere gitmediğini hatırlatmak için bir fırsat. Öncelikle oldukça gelişmiş ve varlıklı ülkelere gidiyorlar. Bu da her şeyin nasıl başladığını hatırlamamızı sağlıyor. Sonuçta, dörtlü anlaşma öncelikle Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki en yoksul ülkeler için gıda güvenliğinin sağlanması sloganı altında yapıldı" dedi.
Tahıl anlaşmasının uygulanmakta olduğunu belirten Verşinin, ancak Rusya'nın uygulamada "hala engellerle karşılaştığını" dile getirdi.
Verşinin, "Bildiğiniz üzere, bu anlaşma 120 günlük bir süre için daha uzatıldı. Tek paketin bir parçası olarak, Rusya ile BM sekretaryası arasındaki mutabakat paketinin ikinci kısmında ilerleme kaydedilmesinin kesinlikle gerekli olduğuna inanıyoruz. Rusya'dan tarım ürünleri ve gübrelerin engelsiz girişini sağlamaktı. Şu ana kadar somut, kayda değer bir sonuç alamadık" dedi.
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