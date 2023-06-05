Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması

Yayınlanma: 05.06.2023 - 15:26

Güncelleme: 05.06.2023 - 15:26

Rusya dışişleri bakanlığı, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına dair bir olasılık görmediğini açıkladı.

Bakanlığı açıklaması Rus haber ajansları aracılığıyla ile bildirilirken, TASS haber ajansında yer alan açıklamada "Rusya'nın, tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili BM ile müzakereye devam ettiğini ve gemi denetimlerinin yeniden başladığını açıkladı" ifadesi yer aldı.

Rusya ve Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda Ukrayna'nın Karadeniz'deki Rus ablukasındaki limanlarından tahıl ihraç etmesine imkan veren tahıl koridoru anlaşmasını geçen yıl imzalamıştı.



Rusya, 18 Mayıs'ta iki aylığına uzatılan anlaşmayı Rus tarım ürünlerinin ihracatında kısıtlamaların tam olarak kaldırılmaması ve Moskova'ya yapılan İHA saldırılarının ardından tekrar askıya almıştı.

