Rusya'dan Telegram'a para cezası

Rusya'da, bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram'a 4 milyon ruble (yaklaşık 43 bin dolar) para cezası verildi.

AA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 13:59
Rusya'dan Telegram'a para cezası
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Rusya tarafından Telegram aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 4 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Google ve TikTok gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.


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