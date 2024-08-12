Rusya ve Filistin arasında zirve: Abbas, Putin ile Gazze'yi masaya yatıracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yarın Rusya'da bir araya geleceği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 17:33
Rusya ve Filistin arasında zirve: Abbas, Putin ile Gazze'yi masaya yatıracak
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Kremlin'den yapılan açıklamada, Abbas'ın Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, Putin ile Abbas'ın yarın bir araya geleceği kaydedildi.

Putin ve Abbas'ın Rusya ile Filistin ilişkilerinin yanı sıra Filistin-İsrail çatışması, Gazze'de yaşanan insani trajedi ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.


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