Rusya’dan Türkiye açıklaması

Yayınlanma: 19.10.2023 - 11:08

Güncelleme: 19.10.2023 - 11:08

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın gidişatını değerlendirdi.

Lavrov yaptığı açıklamada, Gazze'deki şiddet olaylarını yorumlarken Rusya'nın Türkiye ile diyalog halinde olduğuna değindi.

Lavrov, "Gazze krizinin bölgesel bir soruna dönüşme tehlikesi çok büyük. Rusya bu konuda Türkiye ile diyalog halinde" dedi.

Lavrov, Gazze'deki insanlık trajedisinin arkasında İran'ın olduğu yönündeki suçlamaların bir provokasyon olduğunu söyledi.