Putin 'İsrail-Filistin' çatışmasını değerlendirdi
Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin "ABD'nin Ortadoğu politikasının başarısızlığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Rusya lideri Vladimir Putin, Hamas'ın İsrail'e büyük bir saldırı başlatmasının 4. gününde değerlendirmelerde bulundu.
Putin, ABD'nin Ortadoğu'daki politikasının "başarısızlığını" gösterdiğini söyledi ve "bağımsız egemen bir Filistin devletinin" kurulmasının bir "gereklilik"olduğunu vurguladı.
Putin, "Sanırım pek çok kişi bunun ABD'nin Ortadoğu'daki politikalarının başarısızlığının açık bir örneği olduğu konusunda benimle hemfikirdir" dedi.
ABD'nin bölgedeki çatışmayı tekeline almaya çalıştığını belirten Putin, ABD'nin, "her iki taraf için de kabul edilebilir uzlaşmalar" aramadığını söyledi.
Batı'nın "Filistin halkının temel çıkarlarını dikkate almadığını" ifade eden Putin, "BM Güvenlik Konseyi'nin bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararlarının uygulanması konusundaki gereklilikten" bahsetti.
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