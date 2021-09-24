Rusya’dan Türkiye’den alınan domateslerle ilgili açıklama: Virüs görüldü
Rusya’nın tarım ürünleri denetçisi Rosselhaznadzor’un Türkiye’den satın alınan domateslerde tobamovirüs isimli bir virüsün görüldüğünü belirtti.
Rosselhoznadzor yetkilileri, Türkiye’den alınan meyvelerde bir tür mantar olan monilinia fructicola’ya rastlandığını, domateslerdeyse tobamovirüs görüldüğünü belirtti.
Rusya’nın besin yönetmeliklerine göre söz konusu mantar ve virüs çeşidinin görüldüğü ürünlerin ülkeye girişlerine izin verilmiyor.
DENETİMİN SIKILAŞTIRILMASI İSTENDİ
Rus tarım denetçisinin açıklamasına göre Türk makamları ile yapılan görüşmelerde karşı taraftan, Rusya’ya gönderilecek tarım ürünlerinin denetimini sıkılaştırması istendi. Türkiye tarafıysa görüşmeler sırasında, karantina uygulanmasını gerektiren bir mantar, bakteri ya da virüse tarım ürünlerinde rastlanması halinde yapılacak incelemenin sonuçlarını ve alınan önlemleri Rusya’ya iletmeyi taahhüt etti.
Rusya, 2020’nin sonunda İzmir ve Antalya’dan domates ve biber alımını durdurmuştu. Zira bu bölgelerden alınan ürünlerde tobamovirüse rastlanmıştı. Söz konusu yasak, eylül başında iptal edildi.
Kaynak: Sputnik Türkçe
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