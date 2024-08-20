Rusya’dan Türkiye’ye çağrı: 'Batı'nın Ukrayna politikasına katılmayın'

Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:13

Güncelleme: 20.08.2024 - 12:13

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin dün Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’i kabul etti.

Sputnik'in aktardığına göre, Ukrayna'daki savaş bağlamında durumun ele alındığı görüşmede, Rus diplomatın Ukrayna'nın Kursk Bölgesi’ne düzenlediği “barbarca terör saldırısını” şiddetle kınadığı ve böyle bir ortamda Kiev’le siyasi ve diplomatik çözüm konusunda hiçbir müzakereden söz edilemeyeceği vurguladığı aktarıldı.

Bu bağlamda, enerji ve gıda güvenliğinin yanı sıra, Ukrayna’daki insani sorunların da müzakere edilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Galuzin, “Rusya karşıtı koalisyon oluşturmayı” ve “başarısız ve iflas ettiği net olan ‘Zelenskiy formülü’ temelinde ültimatom sunmayı amaçlayan” İsviçre sürecinin kesinlikle kabul edilemez olduğu yönündeki duruşunun değişmediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 14 Haziran’da sunduğu önerilerin Ukrayna krizine gerçek bir çözüm fırsatı sunduğunu, ama Kiev rejiminin bu önerileri reddettiğini savunan Galuzin, Ukrayna’nın daha fazla Batı yapımı silahlarla pompalanmasının kabul edilemez olduğunu ve bunun sadece çatışmanın daha fazla tırmanmasına, uzanmasına ve can kayıplarına yol açtığını kaydetti.

Bakanlığın açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyetine, ‘kolektif Batı’ ülkelerinin bu tür yıkıcı politikalarına katılmayı reddetme çağrısı yapıldı” ifadesine yer verildi.

Görüşmede ayrıca Rusya ve Türkiye’nin, iki ülke arasındaki yapıcı ilişkileri daha fazla geliştirmeye kararlı olduğu belirtildi.