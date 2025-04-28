Rusya’dan "Zafer Günü" öncesi 3 günlük ateşkes kararı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 15:32

Güncelleme: 28.04.2025 - 15:32

Kremlin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 8 Mayıs saat 12.00'den (TSİ) 11 Mayıs saat 12.00'ye kadar Ukrayna'da "insani gerekçelerle" ateşkese gideceğini duyurdu.

Kararın, İkinci Dünya Savaşı’nda kazanılan Zafer Günü'nün 80. yıl dönümü dolayısıyla alındığı bildirildi.

Rusya, Ukrayna tarafının da aynı şekilde ateşkese uymasını beklediklerini belirtti.

Kremlin açıklamasında, Moskova’nın Kiev ile ön koşulsuz barış görüşmelerine hazır olduğu vurgulanırken, "krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması" gerektiği de ifade edildi.

Öte yandan Kremlin, ateşkes süresince Ukrayna tarafından herhangi bir saldırı olması durumunda, Rus ordusunun "etkili ve yeterli karşılık" vereceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son olarak 19-21 Nisan tarihlerinde Paskalya öncesinde kısa süreli bir ateşkes ilan etmişti.