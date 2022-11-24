Rusya'dan Türkiye'ye 'kara harekatı' mesajı: Gerilimi artıracak

24 Kasım 2022 Perşembe, 14:33

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin konuştu.

Maria Zaharova, Türkiye'nin Suriye'de olası bir kara harekatı gerçekleştirmesinin bölgedeki gerilimi artırabileceğini ve terör faaliyetlerinde artışa yol açabileceğini öne sürdü.

Zaharova, Türkiye ile Rusya arasında yakın temasların sürdüğünü aktardı.

Zaharova, "Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditler konusundaki endişelerini anlıyoruz. Suriye topraklarına yönelik bir kara harekâtının bölgedeki gerilimi arttırmaktan başka bir işe yaramayacağına ve terör faaliyetlerinde artışa yol açacağına inanıyoruz" dedi.