Rusya'dan Türkiye'ye: Seçimlerin adil, şeffaf ve dış müdahale olmaksızın yapılacağından eminiz

Yayınlanma: 10.05.2023 - 13:30

Güncelleme: 10.05.2023 - 13:30

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının katıldığı Moskova'da düzenlenen Suriyeli konulu toplantıda konuştu.

Sergey Lavrov, Türkiye'de yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, seçimlerin "adil, şeffaf ve dış müdahale olmaksızın yapılacağından emin olduğunu" dile getirdi.

"Türk meslektaşlarıma başarılı bir genel seçim diliyorum. Bildiğim kadarıyla bu seçimler ülke dışında çoktan başladı. Adil ve şeffaf olacağından ve dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın Türk halkının iradesinin tecelli edeceğinden eminim" dedi.

"TÜRKİYE, İYİ BİR KOMŞU VE ÖNEMLİ BİR ORTAK"

Lavrov, Türkiye'nin, Rusya'nın "iyi bir komşusu ve önemli bir ortağı" olduğunu belirtti.

Lavrov, "Son yıllarda uluslararası ve bölgesel konumunun ne kadar geliştiğini görüyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti ile ikili işbirliğimizi daha da genişletmeye ve güçlendirmeye kararlıyız" diye ekledi.