Rusya, Suriye, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları bir arada

Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:51

Güncelleme: 10.05.2023 - 13:14

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Mekdad, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Abdullahyan arasındaki dörtlü toplantı, Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı.

Tass'ta yer alan habere göre, toplantı öncesinde Çavuşoğlu meslektaşlarıyla diğer konuların yanı sıra Suriyeli mültecilerin vatanlarına dönüşü ve terörle mücadele konularını da ele almayı umduğunu söyledi.

Nisan ayı başında Rusya'nın başkentinde dört ülkenin dışişleri bakan yardımcıları arasında teknik istişareler yapılmıştı. Bu görüşmelerin amacı Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesini kolaylaştırmayı amaçlayan bu bakanlar toplantısının kesin tarihini ve içeriğini belirlemekti.

LAVROV'DAN AÇIKLAMALAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasında ulaşım ve lojistik bağlantılarının yeniden kurulması konusunun ele alınmasını önerdi.

RIA'nın aktardığına göre Lavrov, "İki komşu ülke arasında kesintiye uğrayan ulaştırma ve lojistik bağlarının yeniden tesis edilmesi ve ticari ve ekonomik işbirliğinin herhangi bir engel olmaksızın yeniden başlatılması konularının görüşülmeye başlanması da önemli görünüyor" dedi.

Lavrov, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşme sürecinin Suriye'deki krizin çözümü için "Astana" formatına yeni fırsatlar sunduğunu ve normalleşme sürecinin başlamasının tüm bölgedeki durum üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

Lavrov, "Dolayısıyla bu durumda, hepimizin değer verdiği 'Astana' formatının önünde yeni perspektifler ve fırsatlar açılıyor" dedi.

Suriyeli mültecilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının Moskova, Ankara, Şam ve Tahran için "kilit bir ilke" olduğunu söyleyen Lavrov, "Bizim için, burada bulunan tüm ülkeler için, mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin Suriye'deki daimi ikamet yerlerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini kolaylaştırmak, desteklenme haklarını sağlamak temel ilkelerden biridir" diye konuştu.