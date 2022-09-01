Rusya'dan UAEA'ya 'Zaporijya' çağrısı: Objektiflik bekliyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili "objektiflik" beklediklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Lavrov, UAEA heyetinin Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne gittiğine dikkat çekerek, "UAEA'den objektiflik bekliyoruz. Geriye kalanı, ziyaretin hazırlığı ve bu ziyareti zorlaştırma girişimleriyle ilgiliydi. Bazıları, UAEA'nın objektif sonuçlara varmasını istemiyor" dedi.
Lavrov, Ukrayna sabotaj gruplarının bu sabah santralin yakınlarında konuşlanmaya çalıştığı ve etkisiz hale getirildiğini söyleyerek, "Santralin güvenli şekilde çalışması ve UAEA'nın burada kendi görevini yerine getirmesi için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
'HERHANGİ BİR TEHDİT SALDIRI OLARAK KABUL EDİLECEK'
Lavrov, Moldova sınırlarında bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine de değinerek, şöyle konuştu:
"Bu bölgede, barış güçlerimiz ve Kobasna köyündeki Avrupa'nın en büyük cephanesini koruyan askeri birliklerimiz bulunuyor. Güney Osetya'da olduğu gibi bu askerlerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir eylem, uluslararası hukuk doğrultusunda Rusya'ya saldırı olarak kabul edilecek. Herkesin bunu anlaması gerekiyor."
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