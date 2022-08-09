Rusya'dan Ukrayna açıklaması: 300'ü aşkın HIMARS füzesi imha ettik

09 Ağustos 2022 Salı, 15:20

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirterek, "Çerkası bölgesindeki Uman yerleşim biriminin yakınlarında bulunan mühimmat deposu deniz bazlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla vuruldu. ABD yapımı 300'den fazla HIMARS çok namlulu roketatar füzesi ve 'M777' obüs sistemi için büyük miktarda mühimmat imha edildi" dedi.

Konaşenkov, 2. Mekanize Taburu'nun, 340'tan fazla askerinin etkisiz hale getirilmesiyle savaşma kabiliyetini yitirdiğini ifade ederek, son 24 saatte 2 yönetim merkezi ile 3 mühimmat deposunun yok edildiğini aktardı.

Konaşenkov, Vinnıtsya bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait yerin altında bulunan yönetim merkezinin, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle imha edildiğini kaydederek, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait "Mig-29" savaş tipi uçağı ile 3 insansız hava aracının vurulduğunu ve 17 HIMARS füzesinin ele geçirildiğini söyledi.

Konaşenkov ayrıca, "Ukrayna'da bugüne kadar 264 uçak, 145 helikopter, 1711 insansız hava aracı, 363 hava savunma füze sistemi, 4 bin 278 tank ve zırhlı araç, 794 çok namlulu roketatar, 3 bin 284 obüs ve havan topu ve 4 bin 785 özel askeri araç yok edildi" diye konuştu.

'UKRAYNA'DA YABANCI PARALI SAVAŞÇI SAYISI DÜŞTÜ'

İgor Konaşenkov, Ukrayna'da yabancı paralı savaşçı sayısının azaldığını belirterek, "Ukrayna'da yaklaşık 1 ay içinde yabancı paralı savaşçı sayısı, 2 bin 741'den 2 bin 192'ye düştü" dedi.

Konaşenkov, birkaç hafta içinde 81'i Gürcistanlı olmak üzere 175 yabancı paralı savaşçının Ukrayna'ya geldiğini ifade ederek, 389 militanın Ukrayna topraklarını terk ettiği bilgisini paylaştı.

Konaşenkov ayrıca, "Polonya, paralı savaşçıların kayıp oranı konusunda birinci. Bunlardan 99'u yok edildi, 146'sı ise ülkeyi terk etti. Ayrıca son 4 hafta içince 36 Kanadalı, 33 Romanyalı, 21 Amerikalı militan yok edildi" ifadelerini kullandı.