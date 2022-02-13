Rusya'dan Ukrayna açıklaması: 'Endişeliyiz'

13 Şubat 2022 Pazar, 18:50

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bazı ülkelerin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın Ukrayna’daki (AGİT) Özel Gözlem Misyonu'nda görev alan vatandaşlarını geri çağırmasının ciddi endişelere yol açtığını, misyonun olası bir provokasyona araç olarak kullanıldığını ifade etti.

"CİDDİ ENDİŞELERE YOL AÇMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, “AGİT Dönem Başkanlığı ve AGİT Genel Sekreteri katılımcı devletlere, ‘bir dizi ülkenin’ AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nda çalışan personelini ‘kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle’ geri çekme kararı hakkında bilgi verdi. Bu kararların bizde ciddi endişelere yol açmaması mümkün değil” ifadelerine yer verildi.

‘Misyonun kasıtlı olarak Washington tarafından körüklenen militarist psikoza sürüklendiğine ve olası bir provokasyon için araç olarak kullanıldığına’ dikkat çekilen açıklamada, “AGİT yönetimini, misyonu manipüle etme girişimlerini kararlılıkla durdurmaya ve Örgütün etrafında oynanan kirli siyasi oyunların içine çekilmesini engellemeye çağırıyoruz. Yapay olarak tırmandırılan gerilim koşullarında misyonun görevine uygun olarak izleme faaliyetlerinin her zamankinden daha fazla talep gördüğü gerçeğine dayanıyoruz” denildi.

Daha önce CNN televizyonu, bir kaynağa atıfta bulunarak Ukrayna'daki AGİT Özel Gözlem Misyonu’na dahil olan ABD vatandaşlarının ülkeden çekileceğini bildirmişti. Bu sabah Rus basınına konuşan bir kaynak ise AGİT Özel Gözlem Misyonu’nun bazı çalışanlarının Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden ayrılabilecekleri bilgisini vermişti.



