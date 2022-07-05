Rusya'dan Ukrayna çıkışı: 10 günde 170 paralı savaşçı yok edildi

05 Temmuz 2022 Salı, 13:51

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, başkent Moskova'da askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Sergey Şoygu, Rus güçlerinin Ukrayna'da ilerlemesi sonucu yabancı paralı savaşçılar ve özel askeri şirketlerin elemanlarının sayısının azaldığını belirterek, "Son 10 günde paralı savaşçılardan 170'i yok edildi, 99'u ise askeri eylemlerde yer almaktan vazgeçti ve Ukrayna topraklarını terk etti" dedi.

Şoygu, Karadeniz ve Azak Denizi sularındaki gemilerin güvenliğinin sağlanması yönünde önlemler aldıklarını dile getirerek, "Sivil gemilerin hareket etmesi için 2 insani koridor oluşturduk. Mariupol'deki limanın sularındaki mayın tehlikesi tamamen ortadan kaldırıldı" diye konuştu.

Şoygu ayrıca, Ukrayna'nın Luhansk bölgesini tamamıyla ele geçirdiklerine dikkat çekerek, bu bölgedeki halka destek sağladıklarını belirtti.

'28 BİNDEN FAZLA TON ASKERİ YÜK TESLİM EDİLDİ'

Şoygu, Batılı ülkelerin Ukrayna ile ilgili eylemlerine değinerek, "Batı, Ukrayna'daki çatışmaları uzatma umuduyla Kiev yönetimine geniş çaplı silah sevkiyatını sürdürüyor. Ukrayna'ya 28 binden fazla ton askeri yük teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Şoygu ayrıca, söz konusu silahların bir kısmının Orta Doğu bölgesinde ve karaborsada yayıldığını söyledi.