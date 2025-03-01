Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama: TürkAkım istasyonuna saldırı girişiminde bulundu

Yayınlanma: 01.03.2025 - 14:36

Güncelleme: 01.03.2025 - 14:36

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kuban bölgesindeki “Türk Akım” kompresör istasyonuna üç insansız hava aracıyla saldırdığını, hepsinin düşürüldüğünü ve kompresör istasyonunun normal şekilde çalıştığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, “Kiev rejimi, Türk Akım boru hattı üzerinden gaz tedariki sağlayan Gai-Kodzor (Krasnodar bölgesi) mevkiindeki Russkaya kompresör istasyonunun altyapısına üç uçak tipi İHA kullanarak bir saldırı girişiminde daha bulundu” denildi.

Bakanlık, Rus hava savunma güçlerinin saldırıyı püskürtürken, kompresör istasyonundan güvenli bir mesafede üç Ukrayna İHA'sını da düşürdüğünü kaydetti.

Bakanlık ayrıca, “Kompresör istasyonu şu anda normal modda “Türk Akımı” boru hattına gaz tedarik etmektedir” ifadelerini kullandı.

TÜRKAKIM

TürkAkım, Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı projesinin adıdır.

Projenin önerisi Türkiye'ye yaptığı bir devlet ziyareti sırasında, 1 Aralık 2014 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapıldı.

Daha önceden yapılması planlanan "Güney Akım Projesi"nin yerini alan proje, 10 Ekim 2016 tarihinde imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma ile resmiyet kazandı.