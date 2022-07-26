Rusya'dan uzay adımı: Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılıyor
Rusya Federasyonu, 2024 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılma kararı verdiklerini duyurdu.
Rusya Federasyonu’nun uzay görevlerinden sorumlu devlet ajansı Roscosmos’un Genel Müdürü Yuri Borisov, 2024 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ayrılma kararı verdiklerini açıkladı.
Yuri Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin Roscosmos sitesine yansıyan açıklamasında “Biliyorsunuz ki Uluslararası Uzay İstasyonu konusunda uluslararası işbirliği çerçevesinde çalışıyoruz. Elbette ortaklarımıza karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz ancak bu istasyondan 2024'ten sonra ayrılma kararı alındı. Sanırım bu zamana kadar Rus yörünge istasyonunu oluşturmaya başlayacağız” dedi.
ULUSLARARASI UZAY AJANSI
ISS, dünya yörüngesine yerleştirilmiş içinde astronotların yaşayarak çeşitli bilimsel incemeler ve deneyler yaptığı bir uzay üssüdür.
1998 yılından itibaren kademeli olarak yıllar içinde modüller halinde uzaya fırlatılan ISS, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS), Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) tarafından ortak yürütülen bir projedir.
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