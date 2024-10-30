Rusya'dan Yeni Zelanda adımı: Ülkeye giriş yasağı getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın 9 askeri yetkilisine "ülkeye giriş yasağı" getirildiğini bildirdi.

Rusya'dan Yeni Zelanda adımı: Ülkeye giriş yasağı getirdi
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AA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 17:02

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yeni Zelanda hükümetinin bazı Rus vatandaşları ve kuruluşlarına "siyasi gerekçelerle" yaptırım uyguladığı belirtildi.

Buna karşılık olarak Yeni Zelanda'nın 9 askeri yetkilisinin ülkeye girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, aralarında savunma bakan yardımcıları ve bazı kuvvet komutanlarının da bulunduğu 9 kişinin listeye alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Yeni Zelanda'nın Rusya'ya karşı siyaset izlemeye devam ettiği ve bu nedenle yaptırım listesinin güncellenmesiyle ilgili çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.


Etiketler: #yeni zelanda #Rusya

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