Rusya'dan Yeni Zelanda adımı: Ülkeye giriş yasağı getirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'nın 9 askeri yetkilisine "ülkeye giriş yasağı" getirildiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yeni Zelanda hükümetinin bazı Rus vatandaşları ve kuruluşlarına "siyasi gerekçelerle" yaptırım uyguladığı belirtildi.
Buna karşılık olarak Yeni Zelanda'nın 9 askeri yetkilisinin ülkeye girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, aralarında savunma bakan yardımcıları ve bazı kuvvet komutanlarının da bulunduğu 9 kişinin listeye alındığı kaydedildi.
Açıklamada, Yeni Zelanda'nın Rusya'ya karşı siyaset izlemeye devam ettiği ve bu nedenle yaptırım listesinin güncellenmesiyle ilgili çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.
Etiketler: #yeni zelanda #Rusya
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