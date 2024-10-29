Dünyaca ünlü gazeteden dev iddia: ABD istedi Türkiye Rusya'ya askeri ihracatı durdurdu

TÜRK BANKALARININ RUS VARLIKLARIYLA İLİŞKİSİ AZALIYOR

ABD’nin yaptırım tehditleri sonrası Türk bankalarının Rus varlıklarıyla ilişkilerini azalttığına dikkat çeken FT, bu durumun son bir yılda belirginleştiğini ifade etti. Bu adım Türkiye’nin Rusya ile ticarette kısıtlama politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.