Dünyaca ünlü gazeteden dev iddia: ABD istedi Türkiye Rusya'ya askeri ihracatı durdurdu
Türkiye, ABD’den gelen uyarılar doğrultusunda Amerikan menşeli askeri ürünlerin Rusya’ya ihracatını sessizce durdurdu. Financial Times’ın (FT) haberine göre, Türkiye’nin gümrük sistemini güncelleyerek Ukrayna’daki savaşta kritik öneme sahip 40’tan fazla ABD yapımı ürünün ihracatını kısıtladı. Yeni kısıtlamaların silahlarda kullanılabilen mikroçip, işlemci ve kontrol sistemlerini hedef aldığı belirtildi.
TÜRK BANKALARININ RUS VARLIKLARIYLA İLİŞKİSİ AZALIYOR
ABD’nin yaptırım tehditleri sonrası Türk bankalarının Rus varlıklarıyla ilişkilerini azalttığına dikkat çeken FT, bu durumun son bir yılda belirginleştiğini ifade etti. Bu adım Türkiye’nin Rusya ile ticarette kısıtlama politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
AB YAPTIRIMLARI TÜRKİYE ÜZERİNDEN AŞIYOR
Türkiye’nin Rusya’ya yönelik ihracat politikasında değişikliğe gitmesine karşın, bu güncellenen politikanın kamuoyuna açıklanmadığı vurgulandı. Türkiye’nin NATO üyesi olmasına rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkiler sürdürmeyi amaçladığı belirtiliyor.
TÜRKİYE UKRAYNA’YA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Türkiye, Rus gazının Avrupa’ya ulaşımını kolaylaştırarak Kremlin’in AB yaptırımlarını aşmasına destek sağladı. Aynı zamanda Ukrayna’ya önemli yardımlarda bulunan Türkiye, Rusya’nın işgaliyle birlikte bu ülkeye destek vermeye devam etti.
TAHIL ANLAŞMASINA TÜRKİYE’NİN KATKISI
BM ile işbirliği içinde tahıl anlaşmasına aracılık eden Türkiye savaş kaynaklı küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesine katkı sağladı. Türkiye’nin arabuluculuğu sayesinde Ukrayna tarım ürünlerinin Karadeniz üzerinden ihraç edilmesine olanak tanındı.
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