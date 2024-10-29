Dünyaca ünlü gazeteden dev iddia: ABD istedi Türkiye Rusya'ya askeri ihracatı durdurdu

Dünyaca ünlü gazeteden dev iddia: ABD istedi Türkiye Rusya'ya askeri ihracatı durdurdu
cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2024 Salı, 17:23
Dünyaca ünlü gazeteden dev iddia: ABD istedi Türkiye Rusya'ya askeri ihracatı durdurdu

Türkiye, ABD’den gelen uyarılar doğrultusunda Amerikan menşeli askeri ürünlerin Rusya’ya ihracatını sessizce durdurdu. Financial Times’ın (FT) haberine göre, Türkiye’nin gümrük sistemini güncelleyerek Ukrayna’daki savaşta kritik öneme sahip 40’tan fazla ABD yapımı ürünün ihracatını kısıtladı. Yeni kısıtlamaların silahlarda kullanılabilen mikroçip, işlemci ve kontrol sistemlerini hedef aldığı belirtildi.

Dünyaca ünlü gazeteden dev iddia: ABD istedi Türkiye Rusya'ya askeri ihracatı durdurdu

TÜRK BANKALARININ RUS VARLIKLARIYLA İLİŞKİSİ AZALIYOR

ABD’nin yaptırım tehditleri sonrası Türk bankalarının Rus varlıklarıyla ilişkilerini azalttığına dikkat çeken FT, bu durumun son bir yılda belirginleştiğini ifade etti. Bu adım Türkiye’nin Rusya ile ticarette kısıtlama politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Dünyaca ünlü gazeteden dev iddia: ABD istedi Türkiye Rusya'ya askeri ihracatı durdurdu

AB YAPTIRIMLARI TÜRKİYE ÜZERİNDEN AŞIYOR

Türkiye’nin Rusya’ya yönelik ihracat politikasında değişikliğe gitmesine karşın, bu güncellenen politikanın kamuoyuna açıklanmadığı vurgulandı. Türkiye’nin NATO üyesi olmasına rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkiler sürdürmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Dünyaca ünlü gazeteden dev iddia: ABD istedi Türkiye Rusya'ya askeri ihracatı durdurdu

TÜRKİYE UKRAYNA’YA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye, Rus gazının Avrupa’ya ulaşımını kolaylaştırarak Kremlin’in AB yaptırımlarını aşmasına destek sağladı. Aynı zamanda Ukrayna’ya önemli yardımlarda bulunan Türkiye, Rusya’nın işgaliyle birlikte bu ülkeye destek vermeye devam etti.

Dünyaca ünlü gazeteden dev iddia: ABD istedi Türkiye Rusya'ya askeri ihracatı durdurdu

TAHIL ANLAŞMASINA TÜRKİYE’NİN KATKISI

BM ile işbirliği içinde tahıl anlaşmasına aracılık eden Türkiye savaş kaynaklı küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesine katkı sağladı. Türkiye’nin arabuluculuğu sayesinde Ukrayna tarım ürünlerinin Karadeniz üzerinden ihraç edilmesine olanak tanındı.

Ukrayna Rusya ihracat

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