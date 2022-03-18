Rusya'dan yola çıkan 'Glard 1' gemisi Mersin'e ulaştı
Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'ndan yola çıkan "Glard 1" isimli gemi, Mersin açığındaki deniz platformuna ulaştı.
Rusya bayraklı 139,90 metre uzunluğunda ve 4 bin 794 groston ağırlığındaki gemi, Mersin açıklarına geldi.
Kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyen gemide, evrak ve numune kontrollerinin ardından yük boşaltılması için sevkiyat işlemi başlatıldı.
Gemideki 6 bin 407 ton ayçiçeği yağı, deniz altındaki boru hattıyla platformdan AVES firmasının tesisine aktarılıyor.
Sevkiyatın gün boyu sürmesi bekleniyor.
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