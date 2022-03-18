Rusya'dan yola çıkan 'Glard 1' gemisi Mersin'e ulaştı

18 Mart 2022 Cuma, 16:08

Rusya bayraklı 139,90 metre uzunluğunda ve 4 bin 794 groston ağırlığındaki gemi, Mersin açıklarına geldi.

Kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyen gemide, evrak ve numune kontrollerinin ardından yük boşaltılması için sevkiyat işlemi başlatıldı.

Gemideki 6 bin 407 ton ayçiçeği yağı, deniz altındaki boru hattıyla platformdan AVES firmasının tesisine aktarılıyor.

Sevkiyatın gün boyu sürmesi bekleniyor.