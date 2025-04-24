Rusya'dan ABD açıklaması: Uzun vadeli çözüm bulmayı hedefliyoruz

Yayınlanma: 24.04.2025 - 17:39

Güncelleme: 24.04.2025 - 17:39

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin, "Yemen'deki Husi hareketinin, ABD'nin artan saldırıları sonucunda sivillerin öldürüldüğü yönündeki açıklamasını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusunu Zaharova, şöyle yanıtladı:

"Rusya, şiddetin derhal sona erdirilmesi gerektiğini savunuyor, ilgili tarafları itidale, bölgede gerginliğin artmasına ve çatışmaların yayılmasına yol açabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyor. Yemen krizinin çözümünün müzakereler yoluyla ancak çözülebileceğinden eminiz."

Zaharova, ABD'nin Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na saldırı düzenlediğine dikkati çekerek saldırı sonucu 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 230 kişinin yaralandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, İran ile Yemen'deki durumla ilgili koordinasyon halinde olduklarını söyleyen Zaharova, durumun iyileştirilmesine yönelik girişimleri sürdüreceklerini söyledi.

Zaharova, İran'ın nükleer sorununun çözülmesi için girişimlerde bulunduklarını belirterek "Sorunların askeri güçle çözülmesi girişimlerine karşı çıkıyoruz, buna başvurmayı düşünen ülkeleri uyarıyoruz. Bu, tüm Orta Doğu bölgesi için olumsuz sonuçlar açabilir" diye konuştu.

Ukrayna krizinin çözüm sürecine değinen Zaharova, "Amerikan tarafıyla bu konudaki diyalog devam ediyor. Rusya ve ABD bu aşamada krize uzun vadeli çözüm bulmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova, çözüm sürecinde sahadaki durum ve gerçeklerden yola çıkılması gerektiğini vurguladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Avrupa ve ABD dışişleri bakanları düzeyinde Ukrayna ile ilgili toplantının ertelendiğine dikkati çeken Zaharova, "Bunun Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yüzünden olduğunu, Zelenski'nin barış sürecini baltalamaya çalıştığını" kaydetti.