Rusya'nın ABD Büyükelçisi: Ukrayna’ya seyreltilmiş uranyum teslimi Armageddon'u yaklaştırıyor

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Kiev'e seyreltilmiş uranyum bileşenli mühimmat sağlamaya karar veren ABD liderliğindeki Batılı ülkelerin dünyayı geri dönülmez bir şekilde, nükleer Armageddon’un giderek daha net bir şekilde belirdiği tehlikeli bir çizgiye getirdiğini konusunda uyardı.

Beyaz Saray yetkililerinin seyreltilmiş uranyum bileşenli mühimmatın onlarca yıldır kullanılan olağan silah olduğu ve yüksek tehlike arz etmediği şeklindeki açıklamaları yorumlayan Antonov, “Görünüşe göre Washington liderliğindeki ‘aydınlanmış’ Batı, geri dönülmez bir şekilde insanlığı, ötesinde nükleer Armageddon’un giderek daha net bir şekilde belirdiği tehlikeli bir çizgiye getirmeye karar verdi” diye konuştu.





Sputnik'in haberine göre, Antonov, “Bu tür zırvalıklar ile ilgili yorum yapmak gerçekten çok zor. Amerikalı yetkililer sorumsuz açıklamalarıyla bir dip daha delmiş oldu. Ukrayna’ya sürekli olarak sivillerin, yerleşim alanlarının, okulların, hastanelerin, anaokullarının yok edildiği ölümcül silahlar akıyor” dedi.







Bu tür mühimmatların kullanılmasının olumsuz sonuçlarının ‘Batılı gazeteciler tarafından birçok kez teyit edildiğine’ dikkat çeken Antonov, söz konusu mühimmatın son derece zehirli ve kansere neden olabilen radyoaktif toz oluşturduğunun altını çizdi.





