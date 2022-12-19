'Rusya, binlerce ton tahılı Kırım üzerinden Suriye'ye gönderdi' iddiası

19 Aralık 2022 Pazartesi, 15:55

Suriye'nin, bu yıl Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'dan buğday ithalatını keskin bir şekilde artırdığı bildirildi.

Refinitiv nakliye verilerine göre, Kırım'daki Sivastopol Limanı'ndan Suriye'ye gönderilen buğday, bu yıl 17 kat artarak 500 bin tonun biraz üzerine çıktı ve ülkenin toplam tahıl ithalatının neredeyse üçte birini oluşturdu.

"500 BİN TON SURİYE'YE ULAŞTI"

Suriye'ye gelen sevkiyatları takip eden Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçiliği, Ukrayna'nın işgalinden bu yana çeşitli limanlardan sevk edilen ve yağmalanmış Ukrayna tahılı olarak adlandırdığı 500 bin ton tahılın Suriye'ye ulaştığını ileri sürüyor.

Büyükelçilik bu hesaplamaların ve Ukraynalı yetkililerin tahılın çalındığı iddiasının işgal altındaki topraklardaki tarla ve silo sahiplerinden alınan bilgilere, limanlara giden kamyon hareketlerinin uydu verilerine ve gemilerin takibine dayandığını söyledi.

"GÖNDERİLEN TAHILLAR UKRAYNA TAHILI"

Reuters, Kırım'dan sevk edilen buğdayın menşeini ya da buğdayı taşıyan çiftçi ve tüccarlara ödeme yapılıp yapılmadığını bağımsız olarak doğrulayamadı.

Ukrayna Tarım Bakanlığı, Reuters'in sorularına cevaben yaptığı açıklamada "Kırım hasadı' olarak adlandırılan hasat, Ukrayna'dan ihraç edilen tahılı içermektedir" dedi.

Reuters'in haberine göre, mevcut savaştan önce Suriye, Rusya'nın Kırım'ın kontrolünü ele geçirmesinden bu yana daha önce de Kırım'dan tahıl ithal etmişti. Refinitiv verilerine göre Suriye, bu yıl Kasım ayı sonuna kadar Sivastopol'den yaklaşık 501,800 ton buğday ithal ederken, bu rakam 2021 yılının tamamında yaklaşık 28,200 tondu.

LAZKİYE VE TARTUS LİMANI'NA TAŞINIYOR

Suriye, deniz yoluyla mal taşımak için ihale ve kiralama süreçlerinden kaçınarak kendi kargo gemilerinden oluşan bir filoya veya Rus bandıralı gemilere güveniyor.

Denizcilik ve emtia veri platformu Shipfix'in analizine göre, buğday yükleri genellikle üç Suriye gemisiyle Suriye'nin Lazkiye ve Tartus limanlarına taşınıyor.

Equasis ve ABD Hazinesi'ne göre Laodicea, Finikia ve Souria adlı gemiler, son on yılda Suriye'deki çatışmalarda rol oynadıkları gerekçesiyle, 2015 yılından bu yana ABD tarafından yaptırıma tabi tutuluyor.

Bazı tahıl sevkıyatlarında da Rus bandıralı gemilerin (Mikhail Nenashev, Matros Pozynich ve Matros Koshka) geldiği, bu gemilerin ise United Shipbuilding Corporation adlı bir Rus devlet şirketinin yan kuruluşuna ait olduğu belirtildi.

ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Nisan ayında United Shipbuilding Corporation'a yaptırım uygulamıştı.