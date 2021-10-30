Rusya'nın BM temsilcisinden Ukrayna'ya 'İHA uyarısı': Bu tehlikeli bir oyun

30 Ekim 2021 Cumartesi, 09:46

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna’nın Donbass’ta insansız hava aracı (İHA) kullanmasının, Kiev’in “hayal edemeyeceği ciddi sonuçlara yol açabileceğini” söyledi.

Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlık isteyen güçlerle başlayan iç savaşın ardından, 2014'ten beri Kiev yönetiminin kontrolünde olmayan Donbass'ta “halk gücü birliklerine ait topçu mevziine saldıran insansız hava aracıyla ilgili habere” dikkat çeken Nebenzya, “Bunun, Ukraynalıların oynadığı tehlikeli bir oyun olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

‘İHA OYUNLARI...’

Sputnik'in haberine göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy’ın, “Bundan böyle Ukraynalı askerlerin saldırı için izin almak zorunda olmadığı” yönündeki sözlerine işaret eden Nebenzya, bunun ateşkes anlaşmasına aykırı olduğunu belirtti.

Nebenzya, “Ancak İHA oyunları, Ukrayna’nın hayal bile edemeyeceği sonuçlara yol açabilir. Bu tehlikeli bir oyun. Onlar bunu anlamalı, ama bunu yapacaklarından emin değilim” dedi.

Ukrayna, Türkiye'den silahlı ve silahsız insansız hava araçları satın almıştı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 26 Ekim'de, Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşmıştı.