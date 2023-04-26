Rus perakende devinden tepki çeken uygulama: Çalışanları 'çıplak aramadan' geçiriyorlar

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:47

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:24

Rusya'da bir perakende şirketinde çalışan kadınların her gün çıplak aramalara maruz kaldığı ortaya çıktı.

The Mirror'ın aktardığına göre sızdırılan video görüntülerinde, kadın personellerin yasaklı eşyaları içeri ya da dışarı almadıklarından emin olmak için kıyafetlerini çıkarmaya zorlandıkları görülüyor.

St Petersburg'da çekildiği bildirilen bir video, kadın çalışanlarının kadın yöneticiler tarafından iç çamaşırlarına kadar soyunmaya zorlandığını gösteriyor. Çeşitli bilgilere göre bu uygulama, hem sabah hem de akşam saatlerinde gerçekleşiyor.

ŞİRKETİN İŞLETMECİSİ PUTİN'İN YAKIN DOSTU

Wildberries adlı işyerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dostu ve oligark olduğu belirtilen Tatyana Bakalchuk tarafından işletildiği kaydedildi.

Yedi çocuk annesi 47 yaşındaki Bakalchuk'un, Kremlin ile yakın ilişkileri olan bir İngilizce öğretmeni olduğu belirtildi.

Bakalchuk'un platformu Wildberries, 48 binden fazla çalışanıyla Rusya'nın en büyük çevrimiçi pazaryeri olarak biliniyor.

Ortaya çıkan videonun, şirketin, Batı yaptırımlarını delerek "gri" ithalattan kar elde ettiği iddialarının ortasında geldiği bildirildi.

RUS MEDYASI NE YAZDI?

Life.ru'nun aktardığına göre sabah aramaları, depo çalışanlarının işyerine "telefon veya saat taşımalarını engellemek" için yapılıyor.

Haberde, "İşçiler, video kameraların gözetimi altında soyunuyor ve denetim noktasına gidiyor" denildi.

İMPARATORLUĞU SARSILDI

Rusya'nın en zengin kadını olan Bakalchuk, 10.7 milyar sterlinlik bir servete sahip olmasına rağmen, imparatorluğu son zamanlarda katı çalışma talepleri nedeniyle işçi grevleriyle sarsıldı.

Kısa bir süre önce, bir müşterinin yanlış ürün gönderildiğinden ya da ürün kusurlarından şikayet etmesi halinde çalışanların ödemelerinden para kesilmesini öngören acımasız yeni kurallar nedeniyle Rusya çapında bir işgücü greviyle karşı karşıya kaldı.

Wildberries ilk olarak Bakalchuk tarafından 2004 yılında doğum iznindeyken kuruldu.

Ukrayna, hem Wildberries hem de Bakalchuk'a Rus askeri üniformaları ve propagandası sattıkları gerekçesiyle yaptırım uyguladı.