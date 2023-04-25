Rusya: Tahıl Anlaşması tam olarak uygulanmıyor

Yayınlanma: 25.04.2023 - 15:51

Güncelleme: 25.04.2023 - 15:51

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Tahıl Anlaşması'nın gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dmitri Peskov, Mayıs ayı ortasında sona erecek olan Tahıl Anlaşması'nın henüz tam olarak uygulanmadığını söyledi.

Peskov, "Aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen henüz uygulanmadı. Bu bir paket anlaşma haline gelmedi. Bizi ilgilendiren koşullar hayata geçirilmedi. Bu nedenle koşullar henüz bu anlaşmanın lehine değil. İzlemeye devam ediyoruz" dedi.

Peskov, küresel gıda krizine yol açanın Rusya ve Ukrayna'dan gelen tahılın piyasadan çekilmesi olmadığını savundu.

Peskov ayrıca, "Bu bir faktör olabilir, fakat belirleyici faktör değildir. Olayın kökeni farklıdır ve bu durum Rus tarafınca birçok kez açıklığa kavuşturulmuştur" ifadelerini kullandı.

TAHIL SEVKIYATI ANLAŞMASI

Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM temsilcileri tarafından 22 Temmuz 2022 tarihinde imzalanan Tahıl Anlaşması, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl, gıda ve gübre ihracatını içeriyor.

Paket anlaşma aynı zamanda Rusya'nın gıda ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını da öngörüyor.

Nisan ayında Moskova, anlaşmayı 18 Mayıs'a kadar 60 gün uzatmıştı.