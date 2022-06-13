Rusya'nın eski Başbakanı: Ukrayna teslim olursa, sıradaki hedef Baltık ülkeleri olacak

13 Haziran 2022 Pazartesi, 14:47

2000-2004 yılları arasında Rusya Başbakanı olarak görev yapan Mihail Kasyanov, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Fransız haber ajansı AFP'ye değerlendirmelerde bulundu.

Rusya eski Başbakanı Mihail Kasyanov, Ukrayna'daki savaşın "iki yıl kadar sürebileceğini" öne sürdü.

Kasyanov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yerine de başka birinin geleceğini iddia etti.

'PUTİN POLİTİK OLARAK SAĞLIKLI KARARLAR VERMİYOR'

Mihail Kasyanov, görev süresi döneminde Batı ülkeleri ile yakın ilişkileri savunduğunu, Putin'in o dönemde bile politik olarak sağlıklı düşünmediğini ileri sürdü.

Kasyanov, "Putin'i tanıyorum ve Putin'in siyasi açıdan sağlıklı kararlar verdiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

'SIRADAKİ HEDEF BALTIK ÜLKELERİ'

Mihail Kasyanov, Ukrayna'daki savaşın iki yıla kadar sürebileceğini ve Ukrayna'nın kazanmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

Kasyanov, "Ukrayna teslim olursa, sıradaki hedef Baltık ülkeleri olacak" dedi.

'PUTİN'İN YERİNİ BAŞKASI ALACAK'

Mihail Kasyanov, yakında Vladimir Putin'in yerine, Rus güvenlik servisleri tarafından kontrol edilen “bilindik bir figür” geleceğini öne sürerek, bu kişinin de iktidarda "uzun süre kalamayacağını" ifade etti.

Kasyanov, "Sonunda Rusya'nın demokratik bir devlet inşa etme yoluna geri döneceğinden, özgür ve adil seçimler düzenleyeceğinden eminim" diye konuştu.

Mihail Kasyanov'un, Putin tarafından görevden alındıktan sonra, muhalefete katıldığı ve Kremlin'e karşı en etkili eleştirmenlerden biri olduğu biliniyor. Kasyanov, şu anda muhalefetteki Halkın Özgürlüğü Partisi'nin (Parnas) lideri olarak görev yapıyor. Kasyanov'un ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkeden kaçtığı iddia ediliyor.