Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 6 kişi yanardağa tırmanırken öldü

04 Eylül 2022 Pazar, 11:52

TASS Haber Ajansı'nın haberine göre 10 Rus turist ve 2 rehberden oluşan bir grup salı günü yürüyüşe başladı.

Cumartesi günü gruptan 3 kişi 3 bin 300 metre yüksekliğindeki kampta kalırken diğer 9 kişi tırmanışa başladı. Dağa tırmanan 6 kişinin ölümüne neden olan kaza yaklaşık 4 bin 150 metrede meydana geldi.

Helikopterle olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri diğer dağcıları kurtarmaya çalışıyor. Haberde kazaya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi. Kamçatka Yarımadası bir dizi aktif ve uyuyan yanardağı, kaplıcaları ve zengin bir vahşi yaşama ev sahipliği yapmasıyla ünlü.

Yaklaşık 4 bin 750 metre yükseklikteki Klyuchevskaya Sopka, Avrasya'nın en yüksek aktif yanardağı.