Rusya'nın Karadeniz'deki gizli silahı: Katil yunuslar, casus dalgıçlara karşı

20 Ekim 2022 Perşembe, 12:31

ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politikaya dair analizlerin yer aldığı 1945 platformunda "Rusya'nın Gizli Ukrayna Savaşı Silahı: Yunuslar Mı?" adlı bir makale yayınlandı.

Yazar Blake Stilwell tarafından kaleme alınan makalede, Rusya'nın Ukrayna savaşında "katil yunuslar" kullandığı ileri sürüldü.

Ukraynalıların kaybettiği topraklara yönelik taarruz başlattığını belirten Stilweel, Rusya'nın, Sivastopol Limanı'nın saldırıya uğramaması için bazı girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Stilwell, Nisan 2022'de Neptün füzeleriyle vurulan Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi kruvazör Moskva'yı ve 8 Ekim'de Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamaları hatırlatarak, Kırım'daki Rus askeri varlığının tehlikeye girdiğini öne sürdü.

ABD, RUSYA VE İSRAİL DE AYNI YÖNTEMLERİ KULLANMIŞ

Stilwell, ABD, Kuzey Kore ve İsrail'de kritik deniz üslerini korumak için eğitimli katil yunusların kullanıldığını belirterek, Rusya'nın da aynı yöntemlere başvurduğunu ileri sürdü.

Stilwell, ABD'nin söz konusu yöntemlerinden bahsederek, "Sadece yunusları kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda denizaltı mayınlarını tespit etmek ve Amerikan üslerinin etrafındaki sulara sızan muharip dalgıçları aramak için deniz aslanlarını da görevlendiriyor. Rusya, Sovyetler Birliği günlerinden beri foklar ve beyaz balinalar da dahil olmak üzere yunusları ve bir dizi başka hayvanı benzer koruma yöntemleri için kullandı" diye konuştu.

Rusya'nın uygulamalarından örnek veren Stilwell, "2019'da Norveç kıyılarında Beyaz balinalardan birine GoPro kamera monte ettiği ortaya çıktı. Ancak, balina kontrol alanından uzaklaşarak kaçtı" dedi.

Stilwelli, katil yunusların, uzun menzilli bir füzeye karşı yapabileceği birşey olmadığını belirterek, deniz komandoları ve casus dalgıçlara karşı güvenilir en iyi önleyici olabileceğini söyledi.