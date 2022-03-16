Rusya'nın Kiev saldırısı sürüyor
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 21. gününe girerken, Rus güçlerinin saldırısında başkent Kiev'de bir binaya şarapnel parçaları düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Kiev merkezinde 12 katlı bir apartmana şarapnel parçaları isabet etti.
Şarapnel parçaları nedeniyle binada yangın çıkarken, yakındaki bir binada da hasar meydana geldi.
İtfaiye ekipleri binada çıkan yangını söndürdü, ikisi yaralı olmak üzere 37 apartman sakini de tahliye edildi.
Rus güçleri, son günlerde başkent Kiev'e yönelik saldırılarını artırdı.
Pazartesi günü ve dün düzenlenen ve daha çok sivillere ait yerleşim bölgelerini hedef alan saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetmişti.
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