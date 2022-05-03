Rusya'nın 'Kıyamet Uçağı' Moskova'da alçak uçuş yaptı

Uçan Kremlin olarak bilinen "Kıyamet Uçağı" Moskova semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2022 Salı, 15:18
Rusya'nın 'Kıyamet Uçağı' Moskova'da alçak uçuş yaptı
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Uçan Kremlin olarak bilinen ve olağan üstü hal durumunda Putin'in ülkeyi yönetmeye devam etmesine olanak sağlayacak olan "Kıyamet Uçağı" Moskova semalarında görüldü

Rusya'nın Ukrayna'daki işgali devam ederken Rus yetkililer, Ilyushin Il-80 nam-ı diğer Maxdome hava komuta ve kontrol uçağının Kızıl Meydan'da gerçekleşmesi planlan, Zafer Günü kutlamaları için prova yaptığını belirtti. 

Kıyamet Uçağı'nın 2010'dan beri ilk kez görülmesi, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazilere karşı zaferinin yıldönümü olan Zafer Günü kutlamalarında Putin'in Batı'ya "Nükleer gözdağı vermesi" olarak yorumlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askerlerine destek ve moral amaçlı sekiz MiG-29SMT uçağının 'Z' harfi şeklinde uçacağını doğruladı. Rusya devlet televizyonu Kanal 1'de  sunucu Vitali Eliseev, "Z" harfinin, 2. Dünya Savaşı zaferinin 77. yıl dönümünü ifade ettiğini açıklamıştı.

Fotoğraf: Mikhail Frolov


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