Rusya’nın milli günü Ankara’da kutlandı

Yayınlanma: 12.06.2024 - 16:49

Güncelleme: 12.06.2024 - 16:49

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde dün düzenlenen resepsiyonla Rusya’nın milli günü kutlandı. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona; Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı. Rus ve Türk milli marşları ile başlayan resepsiyonda Rusya’nın yöresel yemekleri ile müzikleri tanıtıldı.

Öte yandan 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde Cumhurbaşkanı adayı olan ancak ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine seçimden çekilen Sinan Oğan’ın da resepsiyonda yer alması dikkat çekti.